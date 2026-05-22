Для координации работ над Архиерейским кварталом создана специальная комиссия

Комиссия будет координировать археологические и научные изыскания на территории рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, контролировать работы по благоустройству территории и воссозданию зданий. Также в ее задачи войдет решение вопросов по увековечиванию памяти священнослужителей и известных лиц, похороненных на территории Архиерейского квартала. Комиссия будет координировать взаимодействие с их потомками.

В состав комиссии вошли представители администрации губернатора края, Пермской епархии, председатель комитета по инфраструктуре Законодательного собрания региона Павел Черепанов, известные ученые и эксперты. Среди них: директор Института гуманитарных исследований ПФИЦ УрО РАН доктор исторических наук Александр Черных, руководитель НИЦ «Камская археологическая экспедиция» ПГНИУ Михаил Перескоков, директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.

Напомним, сейчас на территории Архиерейского квартала проходит благоустройство. В пресс-службе губернатора и правительства отметили, что проект разделен на две части: «зону памяти», где появятся ротонда и часовня, и «светскую зону» с воссозданным Яблоневым сквером для прогулок.