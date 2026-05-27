В пермском аэропорту появится арт-объект, созданный детьми из онкоцентра

Выставка необычного формата будет работать в аэропорту с 1 по 15 июня. Ее организовал благотворительный фонд «Берегиня»: там рассказали, что ее идея выросла из фотомастерской — одного из проектов больничной реабилитации. Она работает в стенах онкоцентра: к детям, которые не могут погулять по улицам, приходит преподаватель фотографии и «привозит» город в палаты — через объектив ребята учатся замечать красоту в деталях.

«На фотографиях дети увидели город по-своему: через цвет, свет, фантазии и эмоции. Так появилась серия про Пермь, про дом, про тепло и про места, которые остаются в сердце, даже когда мы находимся далеко. Этими ощущениями и впечатлениями ребята хотели поделиться с гостями города, чтобы создать душевный и искренний образ Перми», — рассказали в благотворительном фонде. Фотоработы дополнили рисунки, на которых дети из онкоцентра изобразили самое вдохновляющее и желанное — прогулки по городу: закаты, любимые места, стайка птиц или пушистый снег за окном. Открытки и фотографии дополнены персональной картой и чек-листом, где можно отмечать любимые места и события, а еще — специальной открыткой с чемоданчиком, на которую можно добавить понравившиеся стикеры.

