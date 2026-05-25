Карта с заглубленными помещениями для укрытий в случае беспилотной опасности появилась в Перми

В Перми появилась карта заглубленных помещений, которые пригодны для временного укрытия при оповещениях «Беспилотная опасность», «Ракетная опасность», «Внимание всем!». К ним относятся помещения, у которых отметка пола расположена ниже планировочной отметки земли.

Ранее представители городской администрации вместе с обслуживающими жилой фонд организациями проверили состояние подземных помещений на предмет их соответствия требованиям безопасности. Итоговую информацию сформировали в карту на портале «Управляем вместе»: в соответствующем разделе указаны места многоквартирных домов и подземные парковки, пригодные для временного нахождения при получении сигналов об опасности. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края отметили, что сейчас в списке порядка 1,3 тыс. углубленных помещений, и он будет пополняться.

На подвальных помещениях должны появиться таблички, где будут указаны наименование управляющей организации, контакты ответственных лиц, обеспечивающих допуск в подвал, а также номера телефонов. Если в доме нет заглубленного помещения, информация о ближайших точках будет размещена в местах общего пользования, на информационных стендах, в лифтах и домовых чатах, а также в образовательных учреждениях, торговых центрах и центрах культурно-массовой работы.

