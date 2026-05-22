В зоопарке пополнение: родились пять щенят гиеновидных собак, занесенных в Красную книгу

На свет появились пятеро щенков: три самца и две самки. Малышам уже 1,5 месяца, они чувствуют себя хорошо. Каждую неделю зоологи и ветеринары осматривают шерсть и зубы маленьких расписных волков, а также следят за динамикой веса. «Мама, конечно, в это время очень переживает и громко ругается на сотрудников. Поэтому специалисты стараются провести все манипуляции как можно быстрее. Но после короткого времени семья воссоединяется, и мама ведет малышей на прогулку, а они неуклюже следуют за ней, буквально повторяя движения взрослых», — поделились подробностями в пресс-службе зоопарка.

Пять гиеновидных собак впервые появились в Пермском зоопарке в начале 2026 года. Теперь здесь живет десять обитателей этого редкого вида.

