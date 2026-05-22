Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В зоопарке пополнение: родились пять щенят гиеновидных собак, занесенных в Красную книгу

В Пермском зоопарке случилось пополнение в семействе гиеновидных собак, их еще называют расписными волками. Эти животные — редкие обитатели не только зоопарков, но и естественной среды обитания: занесены в Международную Красную книгу как вымирающий вид.

Пермский зоопарк/Telegram

На свет появились пятеро щенков: три самца и две самки. Малышам уже 1,5 месяца, они чувствуют себя хорошо. Каждую неделю зоологи и ветеринары осматривают шерсть и зубы маленьких расписных волков, а также следят за динамикой веса. «Мама, конечно, в это время очень переживает и громко ругается на сотрудников. Поэтому специалисты стараются провести все манипуляции как можно быстрее. Но после короткого времени семья воссоединяется, и мама ведет малышей на прогулку, а они неуклюже следуют за ней, буквально повторяя движения взрослых», — поделились подробностями в пресс-службе зоопарка.

Пять гиеновидных собак впервые появились в Пермском зоопарке в начале 2026 года. Теперь здесь живет десять обитателей этого редкого вида.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: