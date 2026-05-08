Бассейн «БМ» временно закрыли в Перми

В Перми приостановили работу бассейна «БМ». Временное закрытие физкультурно-оздоровительного комплекса связано с определением Арбитражного суда.

Бассейн БМ/ВКонтакте

Согласно документу, второй участник ООО «БМ» — «Консалтинг-Сервис» обратился в суд с требованием закрыть объект, так как по результатам пожарно-технической экспертизы бассейн может представлять угрозу жизни и здоровью граждан.

Представители «БМ» собираются обжаловать решение о приостановлении деятельности. «Бассейн постоянно находится под пристальным контролем надзорных органов, по результатам последней выездной внеплановой проверки (2025 год), сотрудниками МЧС не выявлено ни одного замечания по требованиям пожарной безопасности, предписания надзорных органов на сегодняшний день отсутствуют», — объяснили в социальных сетях. Все действующие абонементы в бассейн «БМ» пообещали продлить.

Информационный обзор редакции.

