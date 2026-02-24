Метеорологи рассказали, чего ждать в Пермском крае в последнюю неделю календарной зимы

В течение всей рабочей недели контрасты температуры будут очень велики. Во вторник, 24 февраля, и в среду, 25 февраля, на востоке региона ночью будет -17…-22°С, днем -12…-17°С. В то время как на остальной территории около -10…-15°С ночью и -5…-10°С днем. В течение двух суток в Перми ночью ожидается около -10…-12°С и днем до -6…-8°С.

В четверг, 26 февраля, усилится влияние морозного антициклона с Зауралья, а с ним и восточный ветер. На востоке ночью до -25°С, на остальной территории -14…-19°С, на юге до -9°С. В Перми ожидается -16…-18°С, порывы ветра могут достигать 10 м/с. Днем в большинстве районов -11…-16°С, на востоке до -22°С. В пятницу, 27 февраля, усилится влияние ложбины с Европейской территории России — с запада поступит более теплый воздух. Ночью ожидается от -10°С на юго-западе края до -26…-28°С на северо-востоке, в Перми -15…-17°С. Днем будет от -6…-8°С на юго-западе до -18…-20°С на востоке. В Перми около -10°С с небольшим или умеренным снегом, который увеличит прирост снежного покрова еще на 5-7 мм.

До выходных в Перми не ожидается обильных снегопадов, но слабый снег может идти почти каждый день. Потепление возможно в выходные.