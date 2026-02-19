На уборку города от снега дополнительно вывели 48 единиц спецтехники

Теперь каждый день в уборке снега в Перми задействовано более 260 снегоуборочных машин и свыше 160 рабочих. Также усилен контроль за качеством уборки кровель и фасадов зданий от снежно-ледовых образований, так как участились случаи, когда падавший с крыши снег травмировал жителей.

В числе проблемных зон, где плохо убран снег, назвали улицу Набережная, микрорайоны Крохалева и Новобродовский, а также территории жилых комплексов «Погода» и «Гулливер». Представители администрации и районов должны составить четкий план: до конца февраля снежные завалы во всех районах города должны быть убраны и вывезены.