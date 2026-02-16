Метеорологи рассказали, что циклон «Вивиана» принесет в Пермский край сильные снегопады

В понедельник, 16 февраля, днем небольшой снег возможен на востоке края, на севере прояснит. Начнется постепенное похолодание, которое ускорится к вечеру. В Перми днем -6…-8°С, а вечером -10…-12°С, на севере вечером до -20…-22°С. На юге ожидается -3…-6°С.

В ночь на вторник, 17 февраля, теплый фронт циклона «Вивиана» выйдет на юг Пермского края, там начнется сильный снегопад, в Перми его интенсивность будет ниже, выпадает около 10-15 мм осадков. По оценкам метеорологов, с точки зрения дорожной обстановки день может быть самым сложным с начала зимы. На юге потеплеет до +2°С, в остальных районах около -8…-13°С, на севере до -16°С.

В ночь на среду, 18 февраля, похолодает на всей территории Пермского края. Утром будет до -15…-20°С, в Перми до -17…-19°С, а на севере до -24°С. Днем воздух может прогреться до -9…-14°С по краю и -10…-12°С в Перми. Ночь на 19 февраля будет малооблачной и морозной на большей части края: -20…-25°С, в низинах до –27…-29°С, в Перми до -22…-24°С. Днем воздух прогреется до -6…-11°С по краю и -7…-9°С в Перми, осадков не ожидается.

В пятницу, 20 февраля, потепление продолжится: ночью -13…-18°С, днем -3…-8°С, в Перми днем может потеплеть до -5°С. Осадков не ожидается, но они могут вернуться в выходные.