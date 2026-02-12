В Перми появились светофоры, которые реагируют на приближение пешеходов: рассказываем где

В Перми на нерегулируемых пешеходных переходах появились «умные» светофоры. Они оборудованы детекторами, которые определяют пешеходов в зоне видимости, передают данные на контроллер, который включает соответствующую фазу вместо нажатия кнопки.
Теперь в Перми четыре таких светофора, они находятся на улицах:
- Екатерининская в районе пересечения с Решетникова
- Куфонина в районе дома №7
- Холмогорская в районе ООТ Холмогорская
- Юрша районе домов №64 и №9 (эти дома напротив друг друга)
В пресс-службе минтранспорта рассказали, что ранее на этих перекрестках не было светофорных объектов, но они нужны были для предотвращения в будущем дорожно-транспортных происшествий.
