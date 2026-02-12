Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Перми появились светофоры, которые реагируют на приближение пешеходов: рассказываем где

В Перми на нерегулируемых пешеходных переходах появились «умные» светофоры. Они оборудованы детекторами, которые определяют пешеходов в зоне видимости, передают данные на контроллер, который включает соответствующую фазу вместо нажатия кнопки.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Теперь в Перми четыре таких светофора, они находятся на улицах:

  • Екатерининская в районе пересечения с Решетникова
  • Куфонина в районе дома №7
  • Холмогорская в районе ООТ Холмогорская
  • Юрша районе домов №64 и №9 (эти дома напротив друг друга)

В пресс-службе минтранспорта рассказали, что ранее на этих перекрестках не было светофорных объектов, но они нужны были для предотвращения в будущем дорожно-транспортных происшествий. 

