В Перми появились светофоры, которые реагируют на приближение пешеходов: рассказываем где

Теперь в Перми четыре таких светофора, они находятся на улицах:

Екатерининская в районе пересечения с Решетникова

Куфонина в районе дома №7

Холмогорская в районе ООТ Холмогорская

Юрша районе домов №64 и №9 (эти дома напротив друг друга)

В пресс-службе минтранспорта рассказали, что ранее на этих перекрестках не было светофорных объектов, но они нужны были для предотвращения в будущем дорожно-транспортных происшествий.