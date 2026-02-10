Метеорологи рассказали, что морозы сменит сильное потепление

12 и 13 февраля температурный фон приблизится к климатической норме. Затем в Пермском крае начнется существенное потепление.

С 14 по 18 февраля днем температура воздуха будет на отметке -5...0°С. Но усилится ветер, временами его порывы будут достигать до 17 м/с. Метеорологи говорят, что есть высокая вероятность выпадения замерзающих осадков, образующих гололед.