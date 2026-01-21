Пермский край ждет одна из самых холодных ночей за последние годы

По данным ГИС-центра ПГНИУ, похолодание идет постепенно: в среду 21 января утром еще небольшой снег, но днем повсеместно будет прояснять: температура воздуха по краю в основном -20…-25°С, в Перми -21…-23°С. К вечеру ветер утихнет и похолодает сильнее, так как холодный воздух начнет стекать в низины. Температура воздуха упадает, к утру четверга можно ожидать в Перми до -30°С, а по северной половине края -32…-37°С.

Ночь на пятницу станет очень морозной — почти такой же, как 8 декабря 2023 года, тогда она стала самой холодной за последние пять лет. По оценкам метеорологов, на метеостанции Перми может быть до -34°С, а в по краю -40°С и ниже.