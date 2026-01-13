Мэр Перми ответил жителям ЖК «Арсенал», почему там плохо расчищали дороги

Земельные участки, которые ранее были в собственности застройщика «Арсенала», в конце декабря по решению суда были переданы администрации Перми. «Сейчас департамент дорог и благоустройства проводит все необходимые процедуры для выделения проезжей части и тротуаров в отдельные объекты на кадастровой карте, чтобы организовать их содержание. Без прохождения этой процедуры тратить средства на эти цели нельзя. Процедура еще не завершена, но мы стараемся исправить ситуацию с очисткой», — поделился в своем телеграм-канале Эдуард Соснин.

В ЖК «Гулливер» очистку снега затрудняют припаркованные машины. Прикладываем все усилия, чтобы организовать уборку, но нужна и помощь автовладельцев.

