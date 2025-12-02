Декабрь 2025 года может оказаться теплым и практически бесснежным

Декабрь 2025 года будет прохладнее, чем декабрь 2024 года, когда средняя температура отклонилась от климатической нормы на 4-5°С. Последний месяц года окажется малоснежным, до конца третьей пятидневки некоторые районы Пермского края могут остаться без снега. На юге количество осадков будет меньше нормы, на севере — в пределах нормы.

Первые пять дней декабря 2025 года окажутся аномально теплыми и бесснежными, в последний раз подобное было в 2008 году, когда температура воздуха была около 0°С, а осадки проходили на севере и востоке. Но уже 5 декабря ожидается первое арктическое вторжение.

6-7 декабря ожидаются небольшие и умеренные снегопады, и на большей территории региона установиться снежный покров 1-5 см. За ними ожидается арктическое вторжение на весь Пермский край: температура воздуха может составить от -10…-15°С по югу до -20…-25° по северу и востоку. В ГИС-центре ПГНИУ говорят, что оно вряд ли будет продолжительным. Следом вероятна новая порция снега.

Прогнозы на вторую половину декабря пока неопределенные. По данным ECMWF, тепло вернутся и температура воздуха будет выше нормы примерно на 3°С, но, как отмечают специалисты, это уже несопоставимо с аномалией в 10°С, которая была в начале месяца. В середине декабря есть шанс на циклоническую активность и новые снегопады. На это указывает большой температурный контраст между Европейской территорией России и севером Западной Сибири.