Определено три места, где в Перми можно кататься на лошадях

В списке мест для катания в Перми: Сад им. Миндовского, парки культуры и отдыха им. Чехова и «Счастье есть» на Маршала Рыбалко. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», оказывать услуги катания в этих локациях можно только при заключении договора с МАУК «ПермьПарк». Кататься на других территориях общего пользования нельзя.

Запрет распространяется на катание на лошадях, пони и других животных как верхом, так и в повозках и санях.