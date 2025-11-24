Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Определено три места, где в Перми можно кататься на лошадях

Кататься на лошадях и пони в Перми разрешено только в специально отведенных для этого местах. Для этого определили три парка.

В списке мест для катания в Перми: Сад им. Миндовского, парки культуры и отдыха им. Чехова и «Счастье есть» на Маршала Рыбалко. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», оказывать услуги катания в этих локациях можно только при заключении договора с МАУК «ПермьПарк». Кататься на других территориях общего пользования нельзя.

Запрет распространяется на катание на лошадях, пони и других животных как верхом, так и в повозках и санях.

