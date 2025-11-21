Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В конце ноября в Перми собираются устроить автопарад Дедов Морозов и Снегурочек

В Перми собираются устроить новогодний автопарад Дедов Морозов и Снегурочек в поддержку детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

Фонд «Дедморозим»

30 ноября по улицам проедет празднично украшенная колонна автомобилей во главе с футуристическим кибертраком. Маршрут кольцевой, он пройдет от ТРК «СпешиLove» через Камский мост, по улицам Ленина/Попова, ЦУМ, Комсомольскую площадь и улицу Монастырская.

Организаторы автопарада — фонд «Дедморозим», к нему уже присоединились приют для животных «Матроскин» и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». В прошлом году в колонне было более 50 машин.

