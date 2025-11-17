В зоопарке появились птицы, изображенные на гербе Тринидада и Тобаго

Молодые особи этих птиц менее красного цвета, более яркая окраска появляется у них с возрастом. В зоопарке рассказали, что в рационе красных ибисов много высокобелковой пищи, а на цвет их оперения влияет высокое содержание каратиноидов, которые содержатся в креветках. В зоопарках таких птиц кормят злаковыми, овощами, творогом и рыбой.

Красные ибисы уже прошли карантин, и сейчас обитают в павильоне околоводных птиц Пермского зоопарка.