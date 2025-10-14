Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В парке Горького демонтируют красочные торговые павильоны

В пермском парке Горького начали демонтировать красочные торговые павильоны. Рабочие разбирают конструкции голландских домиков и построек в стилистике Дикого Запада. 

Business Class

Демонтаж плановый. Как сообщает издание Business Class со ссылкой на управляющего парка Горького Рашида Габдуллина, торговые павильоны убирают в связи с уточнением требования к защитной зоне теплопровода, который пролегают под ними. После этого участок планируют благоустроить.

Эту информацию подтвердили редакции «Прм.Собака.ru» в пресс-службе парка, пояснив, что монтаж торговых павильонов в ближайшее время не планируется.

Информационный обзор редакции.

