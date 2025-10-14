Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

К зимнему сезону подготовили около 200 единиц техники и больше 24 тысяч противогололедных материалов

Стало известно, как в Пермском крае готовятся к началу зимнего сезона, в частности, к грядущим снегопадам. Глава региона проверил Дорожно-эксплуатационную службу, которая занимается содержанием улично-дорожной сети центрального планировочного района Перми и некоторых региональных трасс.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Техника полностью готова к работе в сложных зимних условиях. По словам руководителя Дорожно-эксплуатационной службы Дениса Курышева, 80% машин переоборудованы в зимний вариант, остальные продолжают текущее летне-осеннее содержание. Для уборки снега подходят около 200 единиц техники, среди них: фронтальные погрузчики, минипогрузчики, лаповые снегопогрузчики, экскаваторы-погрузчики и самосвалы.

Для зимнего обслуживания дорог заготовлено больше 24,2 тыс. тонн противогололедных материалов. Из них 5,7 тыс. — «Бионорд», который используют для обработки центрально-планировочного района Перми, а также 5,9 тыс. тонн галита и 12,6 тыс. тонн пескосоляной смеси для региональных трасс.

Снеговой полигон на Сылвенском тракте за прошлую зиму принял больше 262 кубометров снега. Сейчас здесь готовятся к строительству очистных сооружений, необходимых для очистки талых вод.

Информационный обзор редакции.

