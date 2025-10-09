Под Пермью в октябре открыли благоустроенный пляж

В администрации Пермского муниципального округа рассказали, что на берегу Сылвы появилась зона отдыха с новыми дорожками, лавочками с видом на воду, детской игровой площадкой.

На пляже теперь есть удобная парковка, кабинки для переодевания, биотуалеты, видеонаблюдение, освещение и наблюдательные вышки для спасателей.

Информационный обзор редакции.