Под Пермью в октябре открыли благоустроенный пляж

В селе Троица недавно появилось новое место отдыха у воды — на берегу реки Сылвы обустроили пляж. На днях объект официально прошел приемку.

В администрации Пермского муниципального округа рассказали, что на берегу Сылвы появилась зона отдыха с новыми дорожками, лавочками с видом на воду, детской игровой площадкой.

На пляже теперь есть удобная парковка, кабинки для переодевания, биотуалеты, видеонаблюдение, освещение и наблюдательные вышки для спасателей.

Информационный обзор редакции.

