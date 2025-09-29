Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Первый снег и рекорд 122-летней давности: чем отметилась погода в последние выходные сентября

В Пермский край пришло похолодание и выпал первый снег. Утром 27 сентября снежный покров был на горе Колпаки, а 28 сентября — в поселке Северный Коммунар. Также снег отметился в Челябинской и в Свердловской областях.

Валерия Тимошкова
Ночь на 29 сентября 2025 года была отмечена серией температурных минимумов на Урале. Так, в Перми температура опустилась до -7,1°С, и это самое низкое значение в сентябре с 1903 года. «В этот день был установлен исторический минимум всего месяца -7,8°С. Больше ни разу за последующие 122 года таких холодов в сентябре в Перми не было», — рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

В Бисере столбик термометра опустился до -10,3°С. Это всего на 0,9°С теплее рекорда сентября (-11,2°С), установленного 29 сентября 1903 года.

