Модульные причалы на Речном вокзале и в Закамске демонтируют в октябре

В документации на сайте госзакупок указано, что модульный причал в Закамске нужно убирать с 16 октября, а у Перми I — с 25 октября. Затем их отправят на временную стоянку до весны. В зимний период причалы должны охраняться, а также их нужно укрыты тентом или очищать понтоны от снега.

К 30 апреля 2026 года оба модульных причала должны быть смонтированы на прежние места. В общей сложности на демонтаж, хранение и установку собираются выделить 5,4 млн рублей.