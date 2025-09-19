Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Модульные причалы на Речном вокзале и в Закамске демонтируют в октябре

В Перми готовятся к окончанию сезона речной навигации по Каме. Модульные причалы у Речного вокзала на Перми I и в Закамске собираются демонтировать.

Пресс-служба администрации Перми

В документации на сайте госзакупок указано, что модульный причал в Закамске нужно убирать с 16 октября, а у Перми I — с 25 октября. Затем их отправят на временную стоянку до весны. В зимний период причалы должны охраняться, а также их нужно укрыты тентом или очищать понтоны от снега.

К 30 апреля 2026 года оба модульных причала должны быть смонтированы на прежние места. В общей сложности на демонтаж, хранение и установку собираются выделить 5,4 млн рублей.

