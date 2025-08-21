Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Показываем, как изменился второй квартал Черняевского леса после благоустройства

Завершилось благоустройство второго квартала Черняевского леса. К нему относится участок от ДКЖ до улицы Подлесная. Работы проводили в рамках проекта «Зеленое кольцо».

Сергей Петровых
Сергей Петровых
Сергей Петровых
Сергей Петровых

На обновленной территории обустроили почти 6,5 км дорожек, подсыпали и укрепили обочины главной аллеи, а также установили 14 камер видеонаблюдения. После благоустройства в Черняевском лесу появились детская площадка горкой, скалодромом, качелями и песочницей, спортивный кластер с тренажерами и брусьями, зона с шезлонгами, скамейками и парклетом, уличная библиотека.

По словам главы города Эдуарда Соснина, работы завершены, но в планах еще — очистить участок экотропы Terra oecologia от граффити, также разместить на входных группах QR-коды для обратной связи.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: