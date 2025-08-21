Показываем, как изменился второй квартал Черняевского леса после благоустройства

На обновленной территории обустроили почти 6,5 км дорожек, подсыпали и укрепили обочины главной аллеи, а также установили 14 камер видеонаблюдения. После благоустройства в Черняевском лесу появились детская площадка горкой, скалодромом, качелями и песочницей, спортивный кластер с тренажерами и брусьями, зона с шезлонгами, скамейками и парклетом, уличная библиотека.

По словам главы города Эдуарда Соснина, работы завершены, но в планах еще — очистить участок экотропы Terra oecologia от граффити, также разместить на входных группах QR-коды для обратной связи.