На этой неделе ожидается много гроз и дождей, но будет умеренно тепло

В понедельник, 18 августа, днем ожидается грозовая активность на большей части Пермского края, кроме севера и востока. Температура воздуха от +15...+17˚С на севере и востоке до +22˚С на юге, в Перми днем до +20˚С.

Грозы вероятны на большей части региона во вторник, 19 августа. На западе возможны сильные дожди. Из-за облачности и дождей дневной прогрев будет слабым, в основном +11…+16˚С ночью и +17…+22˚С днем, в Перми днем около +20˚С или чуть выше. Ночь на среду, 20 августа, будет теплой: +11…+16˚С. Днем теплее будет на северо-западе, до +22˚С, в остальных районах и в Перми не выше +18…+20˚С.

Четверг, 21 августа, окажется в основном солнечным и без осадков, хотя дожди возможны ночью на востоке. Температура воздуха ночью +8…+13˚С по краю, в Перми около +12˚С. Днем воздух прогреется до +18…+23˚С, а в Перми до +22˚С. К вечеру на северо-западе региона могут начаться дожи с грозами. По прогнозам, в пятницу пройдет холодный фронт с дождями и вероятными грозами в центральных районах Пермского края. Но температура 22 августа останется на прежнем уровне: днем +18…+23˚С. В выходные возможно потепление, но его перспективу метеорологи оценивают как предварительную — все зависит от траектории циклона, выходящего с Европейской территории России.