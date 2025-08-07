Среднесуточная температура 6 августа оказалась самой высокой практически за месяц (с 10 июля). Воздух прогрелся до 28,0°С в Перми, а в центральных и восточных районах региона и выше — до +29,5°С в Лысьве. Но пик августовского тепла заканчивается.
На Пермский край надвигается зона дождей. По данным ГИС-центра ПГНИУ, с 7 августа с северо-востока региона начнет сказываться влияние нового гребня антициклона с севера Западной Сибири, будет поступать более прохладный воздух.
8 августа фронтальная зона с дождями будет вытеснена на юго-запад. Осадки вероятны на юго-западе региона, они могут быть не только ливневого, но и обложного характера. К субботе фронт начнет двигаться обратно на восток и принесет небольшие и умеренные дожди.
