Пик августовского тепла заканчивается

На Пермский край надвигается зона дождей. По данным ГИС-центра ПГНИУ, с 7 августа с северо-востока региона начнет сказываться влияние нового гребня антициклона с севера Западной Сибири, будет поступать более прохладный воздух.

8 августа фронтальная зона с дождями будет вытеснена на юго-запад. Осадки вероятны на юго-западе региона, они могут быть не только ливневого, но и обложного характера. К субботе фронт начнет двигаться обратно на восток и принесет небольшие и умеренные дожди.