Метеорологи рассказали, что суббота станет одним из самых холодных дней июля

Суббота, 26 июля, станет одним из самых холодных дней июля 2025 года. Температура воздуха в большинстве районов Пермского края будет на уровне +13…+15°С, на западе и северо-западе до +18°С и есть вероятность прояснений.

До середины следующей недели погоду в Пермском крае будет определять периферия мощного антициклона с центром в районе Новой Земли и Ямала. Затока арктического воздуха не ожидается и возможно потепление, которое коснется в первую очередь севера и северо-запада региона. Солнечный и теплый период (около +22…+25°С) продлится 5-6 дней.

В воскресенье, 27 июля, в центральных районах Пермского края и в Перми еще будет прохладно из-за облачности. Температура воздуха будет на уровне 18…+20°С, но к середине следующей недели возможно потепление с перспективой +25°С.