Медвежонок-подкидыш из Приморья приехала в новый пермский зоопарк

Медведицу зовут Мика. Сейчас она находится на карантине на новой территории зоопарка под наблюдением ветеринаров и адаптируется к новому дому.

Мику в апреле 2025 года подкинули к дверям центра реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» во Владивостоке. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края объяснили, что маленькую хищницу решили передать в пермский зоопарк, так как для ее содержания есть подходящие условия, а у сотрудников большой опыт работы с крупными хищниками.