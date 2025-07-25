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Медвежонок-подкидыш из Приморья приехала в новый пермский зоопарк

Спасенная в Приморье маленькая медведица уже приехала в пермский зоопарк. Сотрудники поделились фотографиями шестимесячной малышки на новом месте.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Медведицу зовут Мика. Сейчас она находится на карантине на новой территории зоопарка под наблюдением ветеринаров и адаптируется к новому дому.

Мику в апреле 2025 года подкинули к дверям центра реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» во Владивостоке. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края объяснили, что маленькую хищницу решили передать в пермский зоопарк, так как для ее содержания есть подходящие условия, а у сотрудников большой опыт работы с крупными хищниками.

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