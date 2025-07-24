В пермском зоопарке появится медвежонок-подкидыш из Приморья

Малышку в апреле 2025 года подкинули к дверям центра реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» во Владивостоке. Специалисты рассказали, что маленькая медведица оказалась ручной: она ориентирована на человека, лезет на руки и не реагирует на отпугивания.

«Сейчас медведица едет в свой постоянный дом — в Пермский зоопарк. Это новый зоопарк, в котором создадут максимально комфортные условия для нашей медведицы. Там она получит просторный вольер, сбалансированное питание и заботу опытных специалистов», — рассказали работники центра «Тигр» в социальных сетях.

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Информационный обзор редакции.