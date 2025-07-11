В районе Верхней Курьи планируют возвести базу отдыха премиум-класса

Премиальный спа-курорт может появиться в районе Верхней Курьи. На заседании регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата проекту уже присвоили статус приоритетного. Об этом рассказали наши коллеги из «КоммерсантЪ-Прикамье».
Предприниматель Илья Сергеев планирует возвести 15 некапитальных средств размещения и спа-комплекс, в котором будут расположены ресторан и бани. В проект вложат 100 млн рублей.
Завершение строительных работ ожидается к 2027 году.
Мы уже сообщали о грядущей реконструкции пермского аэропорта «Большое Савино». На эти цели из федерального бюджета выделят 1,9 млрд рублей.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)