И никакой аномальной жары: метеорологи дали прогноз на июль 2025 года

Первая пятидневка июля пройдет под влиянием обширной барической депрессии: сохранится умеренно теплая погода (днем в пределах +19…+24˚С) с ежедневными дождями и грозами. 6-8 июля начнет поступать холодный воздух, пик похолодания придется на 7 июля, когда днем на севере столбик термометра будет на отметке +10˚С. Вероятен выход на Урал еще одного циклона с обильными осадками в конце декады. Первые десять дней июля в Пермском крае окажется примерно на 3˚С холоднее нормы и с большим избытком осадков.

В начале второй декады ожидается вынос тепла с Европейской территории России, но он будет непродолжительным. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что на один-два дня в Пермском крае возможно потепление до +25…+30˚С. Температура может быть около нормы.

Прогнозы на вторую половину месяца пока неопределенны. Согласно одним прогностическим моделям, третья неделя июля будет теплее нормы на 1-2˚, а четвертая, наоборот, холоднее. По другим данным, средняя температура третьей декады июля в Пермском крае будет около нормы. «Так или иначе, формирование блокирующих антициклонов и длительные волны тепла в нынешнем июле маловероятны, как и засушливые периоды», — объяснили в ГИС-центре ПГНИУ.

Недавно другие метеорологи рассказывали о том, что пермяков ждет жаркое и засушливое лето, особенно июль.

Информационный обзор редакции.