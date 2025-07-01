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И никакой аномальной жары: метеорологи дали прогноз на июль 2025 года

Второй летний месяц окажется умерено прохладным и с избытком осадков, но вторая и третья декады ожидаются теплее первой. Прогноз на июль 2025 года в Пермском крае дали в ГИС-центре ПГНИУ.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Первая пятидневка июля пройдет под влиянием обширной барической депрессии: сохранится умеренно теплая погода (днем в пределах +19…+24˚С) с ежедневными дождями и грозами. 6-8 июля начнет поступать холодный воздух, пик похолодания придется на 7 июля, когда днем на севере столбик термометра будет на отметке +10˚С. Вероятен выход на Урал еще одного циклона с обильными осадками в конце декады. Первые десять дней июля в Пермском крае окажется примерно на 3˚С холоднее нормы и с большим избытком осадков.

В начале второй декады ожидается вынос тепла с Европейской территории России, но он будет непродолжительным. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что на один-два дня в Пермском крае возможно потепление до +25…+30˚С. Температура может быть около нормы.

Прогнозы на вторую половину месяца пока неопределенны. Согласно одним прогностическим моделям, третья неделя июля будет теплее нормы на 1-2˚, а четвертая, наоборот, холоднее. По другим данным, средняя температура третьей декады июля в Пермском крае будет около нормы. «Так или иначе, формирование блокирующих антициклонов и длительные волны тепла в нынешнем июле маловероятны, как и засушливые периоды», — объяснили в ГИС-центре ПГНИУ.

Недавно другие метеорологи рассказывали о том, что пермяков ждет жаркое и засушливое лето, особенно июль.

Информационный обзор редакции.

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