Последние выходные июня будут дождливыми

В субботу, 28 июня, в Пермском крае будет облачно, пройдут умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью будет на уровне +11…+16°С, днем поднимется до +18…+23°С. Ветер восточной четверти 2-7 м/с.

Погода существенно не изменится и в воскресенье. 29 июня пройду умеренные дожди, местами с грозами. Ночная температура воздуха на уровне +11…+16°С, дневная окажется на отметке +20…+22°С. Ветер западной четверти 4-9 м/с.

По данным метеорологов, дожди в Пермском крае продолжатся и на следующей неделе. До середины первой декады июля может выпасть месячная норма осадков.