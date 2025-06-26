Продолжительный период дождей начинается в Пермском крае

При такой ситуации, как отмечают метеорологи, дожди станут ежедневными и будут сопровождаться грозами. В центральных районах, включая Пермь, они могут сопровождаться шквалами до 20 м/с, а с пятницы осадки станут малоподвижными. Возможны сильные ливни, как те, что были в Перми 21 июня.

В середине следующей недели дожди могут усилиться. По оценкам ГИС-центра ПГНИУ, до середины первой декады июля может выпасть месячная норма осадков.