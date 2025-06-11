Две сцены на эспланаде и Бузова, семиминутный фейерверк, перекрытие проезда: собрали все о праздновании Дня города Перми в 2025 году

Пермь 12 июня будет отмечать День города и День России. Для празднования подготовили большую программу с выступлениями пермских артистов и музыкантов, а также Ольги Бузовой. В течение дня будут работать интерактивные площадки, а вечером запустят салют. Редакция «Прм.Собака.ru» собрала в одном месте всю полезную информацию о праздновании Дня города в Перми в 2025 году.
Запрет на продажу алкоголя
В День города во всех розничных магазинах будет запрещена продажа алкоголя. На заведения общепита он не распространяется.
Перекрытие проезда
11 июня с 19:00 до 02:00 13 июня будет закрыт проезд на улице Окулова (от Попова до Комсомольского проспекта). С 22:30 до 00:30 12 июня временно остановят движение транспорта на улицах Ленина (от Парковой и Клименко) и Пермская (от Ленина и Клименко), исключением станут трамваи.
12 июня с 08:00 до 23:00 временно запретят проезд для всего транспорта, кроме трамваев, по улицам Ленина (от Крисанова до Ленина, 68) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской). С 14:00 до 01:00 13 июня будет действовать временное ограничение для проезда по улицам Окулова (от Попова до Комсомольского проспекта) и Осинская (от Монастырской до Окулова). Если дорожная обстановка осложнится из-за массового движения пешеходов, с 22:00 до 01:00 будет закрыт проезд по улицам Попова, Монастырская и Окулова.
Празднование на эспланаде
С 12:30 до 14:30 в центральном квартале эспланады будет проходить фестиваль Российского союза боевых искусств. С 15:30 до 17:00 Пермская краевая филармония покажет спектакль «Руслан и Людмила», а в 17:00 начнутся выступления детских творческих коллективов. С 20:00 до 22:00 выйдут на сцену пермские диджеи.
Одновременно на сцене перед Театром-Театром пройдет фестиваль «Блогеры России». В 14:30 планируется выступление автора трека «Че за лев этот тигр?» Gazan, затем на сцену выйдут тиктокеры из дома Hype House, дуэт RASA. Завершит фестиваль Ольга Бузова, ее выступление планируют начать в 20:00. В лектории пройдут лекции от блогеров Аслана Шукаши, Сони Слипи, Кати Голышевой и Дана Подлецкого.
Празднование на центральной набережной
Тематическая программа запланирована с 12:00. Она начнется с Чемпионата России по Стронгмену 2025 в амфитеатре. С 15:30 будут выступать детские творческие коллективы, а с 18:30 — уличные музыканты. С 20:00 на сцену выйдет пермская рок-группа «Ананас», а с 21:00 сыграют сеты диджеи.
Празднование на набережной в Закамске
Празднование Дня города пройдет в рамках фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы». Программа начнется с 16:00, будут выступать пермские музыканты: «Отражение», «Орфей», «Груша», «Ромэн», «Ба-Ба-Ту», SО FIX. Завершится праздничная программа в 19:00 большим музыкальным шоу камерного оркестра «Орфей» и музыканта Никиты Савостина.
Фейерверк
Завершением Дня города станет праздничный 7-минутный салют. Его запустят с территории городского пляжа в 23:30. Наблюдать его лучше всего будет на набережной с левого берега Камы, а проезд по Коммунальному мосту на это время будет закрыт и для водителей, и для пешеходов.
Общественный транспорт
Ночью продлят работу автобусов №1, №2, №3, №6, №10, №14, №15, №20, №32, №36, №50, №51, №53, №60, №67, №72, №74, №77, №81, а также трамваев №4, №5 и №7. Вечером дополнительно запустят маршрут №42 (мкр-н Водники – Центральный рынок). В 23:50 от Перми II и в 23:57 от Перми I отправится электричка по кольцевому маршруту, на которой можно будет добраться до Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, а также на комплекс ППИ.
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