Две сцены на эспланаде и Бузова, семиминутный фейерверк, перекрытие проезда: собрали все о праздновании Дня города Перми в 2025 году

Запрет на продажу алкоголя

В День города во всех розничных магазинах будет запрещена продажа алкоголя. На заведения общепита он не распространяется.

Перекрытие проезда

11 июня с 19:00 до 02:00 13 июня будет закрыт проезд на улице Окулова (от Попова до Комсомольского проспекта). С 22:30 до 00:30 12 июня временно остановят движение транспорта на улицах Ленина (от Парковой и Клименко) и Пермская (от Ленина и Клименко), исключением станут трамваи.

12 июня с 08:00 до 23:00 временно запретят проезд для всего транспорта, кроме трамваев, по улицам Ленина (от Крисанова до Ленина, 68) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской). С 14:00 до 01:00 13 июня будет действовать временное ограничение для проезда по улицам Окулова (от Попова до Комсомольского проспекта) и Осинская (от Монастырской до Окулова). Если дорожная обстановка осложнится из-за массового движения пешеходов, с 22:00 до 01:00 будет закрыт проезд по улицам Попова, Монастырская и Окулова.