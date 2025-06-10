Запрет на продажу алкоголя вводят в Перми в День города

В пресс-службе администрации Перми отметили, что запрет на продажу алкоголя не распространяется на заведения общепита. Согласно постановлению Правительства Пермского края № 755-п от 10 октября 2011 года, нарушение грозит штрафом: от 20 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц, от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.