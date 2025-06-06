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На продажу выставили здание бывшего кинотеатра «Октябрь»

В Перми на продажу выставили здание, которое раньше было кинотеатром «Октябрь». В последние годы в нем располагался детский центр, но в 2021 году он был закрыт.

Октябрь — детский центр/ВКонтакте

В стоимость входят также полный комплект оборудования, включая игровые автоматы, 3D-кинотеатр, проекторы и все необходимое для их обслуживания. В здании есть тематические пространства для проведения мероприятий, а также кафе с оборудованием для приготовления и хранения продуктов.

В объявлении на сайте «Авито» указано, что площадь здания — почти 1,5 тыс. м2, а прилегающий к нему земельный участок арендован на 50 лет. Владелец оценил все это в 260 млн рублей. 

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