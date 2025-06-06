На продажу выставили здание бывшего кинотеатра «Октябрь»

В стоимость входят также полный комплект оборудования, включая игровые автоматы, 3D-кинотеатр, проекторы и все необходимое для их обслуживания. В здании есть тематические пространства для проведения мероприятий, а также кафе с оборудованием для приготовления и хранения продуктов.

В объявлении на сайте «Авито» указано, что площадь здания — почти 1,5 тыс. м2, а прилегающий к нему земельный участок арендован на 50 лет. Владелец оценил все это в 260 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что ресторатор Илья Заковырин собирается продать бистро «Камоме».