Ресторатор Илья Заковырин собирается продать бистро «Камоме»

На сервисе объявлений «Авито» указано, что в эту сумму входит все оборудование, мебель, интерьер, мобильное приложение, сайт, аккаунты в соцсетях и на «Яндекс», 2ГИС. Вместе с «Камоме» прошлый владелец готов отдать рецептуры из бистро, а также базу поставщиков и клиентов. По словам Ильи Заковырина, продать бистро «Камоме» и доставку «Чайка» его вынудили личные обстоятельства. Но он готов обсуждать стоимость готового бизнеса индивидуально, а также поэтапно передавать дела.

Последним рабочим днем «Камоме» стало 31 мая. Остальные проекты ресторатора — The Hound, «Дом Третьяковой», «Парадная» работают.

Недавно мы рассказывали, что дизайнер Ольга Геранина продает ателье премиального уровня на улице Ленина.

Информационный обзор редакции.