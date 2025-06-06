Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Ресторатор Илья Заковырин собирается продать бистро «Камоме»

Паназиатское бистро «Камоме» и доставка японской кухни «Чайка суши» на улице Екатерининская выставлены на продажу. Ресторатор Илья Заковырин намерен продать готовый бизнес за 2,5 млн рублей.

бистро Камоме/ВКонтакте

На сервисе объявлений «Авито» указано, что в эту сумму входит все оборудование, мебель, интерьер, мобильное приложение, сайт, аккаунты в соцсетях и на «Яндекс», 2ГИС. Вместе с «Камоме» прошлый владелец готов отдать рецептуры из бистро, а также базу поставщиков и клиентов. По словам Ильи Заковырина, продать бистро «Камоме» и доставку «Чайка» его вынудили личные обстоятельства. Но он готов обсуждать стоимость готового бизнеса индивидуально, а также поэтапно передавать дела.

Последним рабочим днем «Камоме» стало 31 мая. Остальные проекты ресторатора — The Hound, «Дом Третьяковой», «Парадная» работают.

Недавно мы рассказывали, что дизайнер Ольга Геранина продает ателье премиального уровня на улице Ленина.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: