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В зоопарке родились северные оленята Малина и Ежевика

В пермском зоопарке пополнение — у пары северных оленей недавно родились малыши. Это две самки, их назвали Малина и Ежевика.

Северные олени развиваются по возрасту, но тяжело переносят жаркую погоду. Как сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на зоологов зоопарка, для животных организуют тень и водные процедуры. Пока оленята вместе с родителями находятся на территории старого зоопарка на улице Монастырская. Но в новом зверинце им планируют выделить просторную территорию более 1000 м2 со множеством тенистых мест.

Недавно мы рассказывали о том, что новый зоопарк в микрорайоне Нагорный пообещали открыть к июлю 2025 года.

Информационный обзор редакции.

Места:
Пермский зоопарк

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