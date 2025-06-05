В зоопарке родились северные оленята Малина и Ежевика

Северные олени развиваются по возрасту, но тяжело переносят жаркую погоду. Как сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на зоологов зоопарка, для животных организуют тень и водные процедуры. Пока оленята вместе с родителями находятся на территории старого зоопарка на улице Монастырская. Но в новом зверинце им планируют выделить просторную территорию более 1000 м2 со множеством тенистых мест.

Недавно мы рассказывали о том, что новый зоопарк в микрорайоне Нагорный пообещали открыть к июлю 2025 года.

Информационный обзор редакции.