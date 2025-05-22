Подтопление набережной Камы оказалось самым сильным за последние несколько лет

В последний раз также высоко вода в Каме поднималась в 2020 году, сообщает «Текст» со ссылкой на руководителя Камского БВУ Александра Михайлова. В 2022 году нижний ярус набережной тоже подтопило, но уровень воды был ниже.

В этом году КамГЭС впервые за несколько лет открыла все 23 шлюза, а с 21 мая увеличила сброс воды на 15-20%. В Камском БВУ отметили, что предположительно это продлится до 25 мая, а дальнейшие изменения сбросных расходов будут определять в зависимости от развития весеннего половодья.

Впрочем, жителей Перми затопленный арт-объект, напротив, привлекает: возле него уже катались сапбордисты, плавали «моржи» и регулярно устраивались (и продолжают) фотосессии.