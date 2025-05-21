Уровень растет: КамГЭС увеличила сброс воды с 21 мая

«Установлен режим со средними сбросными расходами 8000±500 м3/с до даты достижения уровнем воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла отметки 108,3±0,1, далее в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины в пределах отметок 108,2-108,5 без учета сгонно-нагонных ветровых явлений. По данным на утро 20 мая отметка верхнего бьефа составляет 108,15 м, отметка нижнего бьефа — 91,89 м», — объяснили в пресс-службе Камской ГЭС.

Сброс воды на КамГЭС в этом году начался 1 мая: после двухлетнего транзитного пропуска открылись все 23 затвора водосливной плотины. Уже через несколько дней из-за высокого уровня воды начало подтапливать знаменитый арт-объект «Счастье не за горами». Несмотря на увеличение сбросных расходов, эти показатели все равно далеки от уровня 2016 и 2020 годов, отметили в ГИС-центре ПГНИУ.