Известно, какие необычные животные появятся в этом году в зоопарке

В ближайшее время на территорию нового зоопарка привезут бинтуронгов, известных как «кошачьи медведи», мунтжаков, которых называют «лающими оленями», а также древесных дикобразов. Как сообщает «КП-Пермь», эти животные поступят в Пермь из частных российских зоопарков. В течение месяца новенькие будут проходить карантин.

Напомним, новый пермский зоопарк на Нагорном намерены открыть в 2025 году. Планируется, что уже летом он сможет принять первых посетителей.