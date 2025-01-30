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Известно, какие необычные животные появятся в этом году в зоопарке

Мы уже рассказывали, что недавно в Пермском зоопарке появились самые маленькие лисицы на планете — фенеки. Теперь коллекция пополнится еще тремя необычными животными.

Скриншот из видео Московского зоопарка

В ближайшее время на территорию нового зоопарка привезут бинтуронгов, известных как «кошачьи медведи», мунтжаков, которых называют «лающими оленями», а также древесных дикобразов. Как сообщает «КП-Пермь», эти животные поступят в Пермь из частных российских зоопарков. В течение месяца новенькие будут проходить карантин.

Напомним, новый пермский зоопарк на Нагорном намерены открыть в 2025 году. Планируется, что уже летом он сможет принять первых посетителей.

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