Домофоны и остановки планируют включить в систему оповещения о ЧС

В дальнейшем эти системы планируют подключить к муниципальным системам оповещения населения, сообщает «Читай текст» со ссылкой на министерство территориальной безопасности.

Ранее мы рассказывали, что возможность оповещения о ЧС имеется на 1100 домофонах в Перми. А к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения намерены подключить 55 остановок на первом этапе.