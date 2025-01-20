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Домофоны и остановки планируют включить в систему оповещения о ЧС

В Перми закончились испытания домофонов и «умных остановок», которые были включены в систему оповещения о ЧС. Тесты прошли успешно.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В дальнейшем эти системы планируют подключить к муниципальным системам оповещения населения, сообщает «Читай текст» со ссылкой на министерство территориальной безопасности.

Ранее мы рассказывали, что возможность оповещения о ЧС имеется на 1100 домофонах в Перми. А к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения намерены подключить 55 остановок на первом этапе. 

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