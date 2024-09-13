Домофоны планируют использовать для оповещения о ЧС

Домофоны в многоквартирных домах в Перми будут использовать для оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Как пояснили в пресс-службе гражданской защиты, такая возможность сейчас есть на 1100 цифровых панелях.

Сиренно-речевой сигнал подается на домофоны. Ранее специалисты гражданской защиты провели тестирование систем оповещения совместно с «Эр-Телеком Холдинг» и под контролем краевого МЧС.

Также планируется проработать техническую возможность оповещения на цифровых остановочных комплексах. К региональной автоматизированной системе централизованного оповещения намерены подключить 55 остановок на первом этапе. До конца 2026 года их будет 180.