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Домофоны планируют использовать для оповещения о ЧС

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Домофоны в многоквартирных домах в Перми будут использовать для оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Как пояснили в пресс-службе гражданской защиты, такая возможность сейчас есть на 1100 цифровых панелях.

Сиренно-речевой сигнал подается на домофоны. Ранее специалисты гражданской защиты провели тестирование систем оповещения совместно с «Эр-Телеком Холдинг» и под контролем краевого МЧС.

Также планируется проработать техническую возможность оповещения на цифровых остановочных комплексах. К региональной автоматизированной системе централизованного оповещения намерены подключить 55 остановок на первом этапе. До конца 2026 года их будет 180.

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