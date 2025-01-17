В выходные придут потепление и сильные снегопады

Ночь на субботу на Урал начнет поступать теплый и влажный воздух с Европейской территории России. Сильных оттепелей в Пермском крае не будет, но к вечеру воскресенья на северо-западе потеплеет до 0…+1 ºС по региону и до -1ºС по Перми.

А снегопады, которые принесет потепление, будут значительными. Они продолжатся и в понедельник, когда ожидается арктическое вторжение. По оценкам метеорологов, общее количество осадков по Пермском крае будет пределах 5-10 мм, а на востоке и на севере — до 15 мм.