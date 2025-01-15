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Метеорологи рассказали, когда ждать арктического вторжения на Урал

В Пермском крае ожидается первое с этой зимы арктическое вторжение. Оно начнется 20-21 января. 

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Как уточнили в ГИС-центр ПГНИУ, это арктическое вторжение станет первым с середины октября 2024 года. По предварительным прогнозам метеорологов, вторжение будет кратковременным. Оно вряд ли принесет серьезное похолодание, кроме северных районов. Но может закончить аномально теплый период в Пермском крае, который длится с небольшими перерывами пятый месяц подряд.

За это время погода в Пермском крае уже побила несколько температурных рекордов. Например, первая декада января попала в топ-3 самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

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