Первые десять дней января попали в тройку самых теплых

Средняя декадная температура воздуха составила -4,6°С. Она уступила только первым декадам января 1981 (-3,6°С) и 1922 (-4,0°С) годов.

Количество осадков также попало в топ-3 истории метеонаблюдений. За первые десять дней января 2025 года в Пермском крае выпало 36,6 мм осадков. Это чуть меньше, чем в 1964 (37,5 мм) и 1968 (37,0 мм) годах.

Ранее метеорологи рассказывали, что с 9 по 12 января средняя температура воздуха в Пермском крае была выше нормы на 11-13ºС.