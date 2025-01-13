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Первые десять дней января попали в тройку самых теплых

Первая декада января 2025 года в Пермском крае попала в тройку самых теплых в истории метеонаблюдений. Такими данными поделились в Пермском ЦГМС.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Средняя декадная температура воздуха составила -4,6°С. Она уступила только первым декадам января 1981 (-3,6°С) и 1922 (-4,0°С) годов.

Количество осадков также попало в топ-3 истории метеонаблюдений. За первые десять дней января 2025 года в Пермском крае выпало 36,6 мм осадков. Это чуть меньше, чем в 1964 (37,5 мм) и 1968 (37,0 мм) годах.

Ранее метеорологи рассказывали, что с 9 по 12 января средняя температура воздуха в Пермском крае была выше нормы на 11-13ºС.

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