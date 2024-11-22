В городских парках к 25 декабря появятся ледовые городки

Ледовые городки появятся в парках «Счастье есть», им. Чехова и в Саду им. Миндовского. В них должны быть «покатушка», лабиринт и избушка. В Балатово будет еще и ледяной трон. Строительство ледового городка в Саду им. Миндовского оценили в 848 тыс. рублей, два остальных — 763 тыс. рублей. Они должны проработать не менее двух месяцев.

Напомним, в главном ледовом городке на эспланаде в этом году устроят «Большое пермское чаепитие»: там появятся фигуры в виде чайных сервизов и больших десертов.