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В городских парках к 25 декабря появятся ледовые городки

Ледовые городки в парках Перми построят к 25 декабря. Все они должны быть посвящены общей теме года — «Пермское гостеприимство».

Пресс-служба администрации Перми

Ледовые городки появятся в парках «Счастье есть», им. Чехова и в Саду им. Миндовского. В них должны быть «покатушка», лабиринт и избушка. В Балатово будет еще и ледяной трон. Строительство ледового городка в Саду им. Миндовского оценили в 848 тыс. рублей, два остальных — 763 тыс. рублей. Они должны проработать не менее двух месяцев.

Напомним, в главном ледовом городке на эспланаде в этом году устроят «Большое пермское чаепитие»: там появятся фигуры в виде чайных сервизов и больших десертов.

Теги:
Новый 2025 год

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