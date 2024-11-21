Известно, какие ледовые объекты появятся в главном городке на эспланаде. В этом году он будет называться «Большое пермское чаепитие».
Городок на эспланаде будет состоять из 14 ледовых объектов, 10 ледовых горок с высотой ската до 3 метров. Скульптуры будут сделаны в виде чайных сервизов: русского и Анны Яцкевич, создавшей знаменитую кобальтовую сетку. Также в ледовом городке на эспланаде будет размещено 9 эксклюзивных декораций в виде десертов, например, пирожных «Щелкунчик», «Радостная клубничная Павлова-снеговик», «12 желаний», «Грызун орехов», тарта «Анна Павлова» и торта «Татищев» .
С 29 декабря по 8 января в хрустальном зале на набережной Камы будет работать резиденция Деда Мороза. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, Главная городская елка в этом году пройдет 26 декабря в ДК Солдатова, 8 января — Рождественский концерт, а 11 и 12 января в Перми проведут Рождественские елки.
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