В переход на Уральской «вернули» морских обитателей

В переходе и в технических помещениях на Уральской закончились работы по устройству внутренней гидроизоляции. Там восстановили известное граффити с морскими обитателями.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, рабочие нанесли на стены и потолок лакокрасочное покрытие, устроили дренажную и вентиляционную системы, смонтировали перильные ограждения. В переходе на Уральской установили дополнительное видеонаблюдение, а также платформу для маломобильных групп населения.

Восстанавливать гидроизоляцию начали летом. Полностью закончат работы в подземном переходе на Уральской до конца этого года.