На подземный переход на Уральской выделят 11 миллионов рублей

Подземный пешеходный переход на Рабочем поселке ждет капитальный ремонт. Он находится в месте примыкания улицы Индустриализации к Уральской.

Во время капремонта видеонаблюдение появится в подземном переходе. Также в нем обновят освещение, вентиляцию, дренажную систему, бетонные поверхности. На работы из городского бюджета выделят 11,4 млн рублей.

Ремонт пешеходного подземного перехода будет длиться два месяца. Работы начнутся в начале августа, закончить их должны в конце октября, указано в техзадании на сайте госзакупок.