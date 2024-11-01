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На набережной в Закамске откроется клуб закаливания и зимнего плавания

Пресс-служба администрации Перми

На набережной Камы в Кировском районе появилось общественное здание. В нем будут базироваться центр тестирования ГТО, а также клуб закаливания и зимнего плавания «Ледокол». Новое пространство откроется в ближайшее время.

В здании будут душевая, санузел, отапливаемое помещение, раздевалки — предполагается, что им будут пользоваться круглый год. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, при создании проекта учитывались мнения и пожелания горожан.

Напомним, благоустройство набережной Камы в Кировском районе затронуло участок от Чистопольской до Шишкина. Во время ремонта обновили лестничные спуски, парапет, обустроили променад с разными типами покрытий и два спуска-пандуса для доступа маломобильных групп населения. Обновленную набережную открыли в июне 2024 года.

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