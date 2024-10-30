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Еще один памятник инопланетянину появился в Пермском крае

Газета «Парма»/ВКонтакте

В Пермском крае появился еще один памятник инопланетянину. Он расположен в Кудымкаре, за обычной многоэтажкой. Автор необычной скульптуры — местный умелец Леонид Вилесов.

В этом же месте есть и другие деревянные скульптуры: огромные грибы-рыжики, пельмень на вилке и пикан (съедобный борщевик). Как сообщает газета «Парма», Леонид Вилесов хочет построить в импровизированном парке еще и летающую тарелку. Но на нее нет финансирования — все арт-объекты мужчина создает за свой счет.

Напомним, самый известный (и необычный) памятник в Пермском крае — инопланетянин Алешенька в деревне Молебка. Фигура также сделана из дерева, ее создал в 2011 году мастер Виктор Сазанов.

Информационный обзор редакции.

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